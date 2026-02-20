Avellino Ballardini si presenta | Voglio un cambio di rotta per risollevare la squadra

Davide Ballardini si presenta come nuovo allenatore dell’Avellino dopo le recenti sconfitte che hanno peggiorato la posizione in classifica. La sua nomina arriva in un momento di crisi, con la squadra che fatica a trovare risultati e fiducia. Ballardini ha già incontrato i giocatori e ha annunciato di voler cambiare rotta, puntando su un metodo più aggressivo e su una maggiore attenzione alla fase difensiva. La società spera che il suo arrivo possa dare una svolta alla stagione. La prima sessione di allenamento è prevista domani.

Davide Ballardini è il nuovo allenatore dell'Avellino. Il cambio in panchina giunge in un momento di grande difficoltà per il club, che sta attraversando una stagione decisamente complicata. La scelta è stata raccontata dal presidente Angelo Antonio D'Agostino, durante la conferenza stampa che ha visto l'intervento dei vertici societari, impegnati nel dare una scossa all'ambiente e nel tentativo di risollevare una squadra che fatica a trovare continuità di risultati. La decisione di affidare la panchina a Davide Ballardini non è frutto di un'azione affrettata, ma il risultato di una riflessione approfondita, accurata. Alla sala stampa dello stadio Partenio di Avellino, conferenza stampa di presentazione di mister Davide Ballardini, nuovo allenatore dell'US Avellino. Queste le sue parole: Le motivazioni sono tante,