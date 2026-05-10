I tifosi si sono divisi sui social dopo la fine della stagione, con alcuni che festeggiano la salvezza conquistata dall'Empoli, mentre altri esprimono critiche o insoddisfazione. L'annuncio ufficiale conferma che la squadra si è mantenuta in Serie A, garantendo così la partecipazione anche nella prossima stagione. La discussione online riflette le diverse opinioni dei supporter riguardo ai risultati raggiunti.

EMPOLI "Alla fine ci siamo salvati e questo era l’importante! Noi ci saremo anche il prossimo anno e non sarebbe cambiato niente nemmeno in caso di retrocessione". "Salvarsi era il minimo.. e non ci siamo salvati per merito. Tiro un sospiro di sollievo ma non mi sento certo di festeggiare". Questi sono solo due dei commenti lasciati sui social, di tenore completamente diverso, che fotografano bene la ’frattura’ che c’è tra i sentimenti dei tifosi dell’ Empoli, dopo la permanenza in Serie B all’ultimo minuto dell’ultima giornata. Da un lato coloro che si aspettavamo molto di più da questa annata, mai realmente entusiasmati dalla squadra, dall’altro chi invece mette la maglia davanti ad ogni cosa e festeggia eccome una salvezza sofferta, ma che conferma la squadra azzurra nel calcio dei grandi per la trentunesima stagione consecutiva.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Salvezza da festeggiare? . Tifosi divisi sui social

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