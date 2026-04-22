Sul possibile trasferimento di Goretzka al Milan, sui social si registrano opinioni contrastanti tra i tifosi. Alcuni apprezzano le sue qualità, commentando che “fa i buchi”, mentre altri sono più scettici, definendolo “strafinito” o affermando che “non mi svenerei” se non arrivasse. Le voci sul suo approdo in rossonero si fanno sempre più insistenti, con un certo entusiasmo tra i sostenitori.

Il Milan avanza con i possibili primi colpi del calciomercato estivo: segnali positivi per il possibile ingaggio di Leon Goretzka, centrocampista classe 1995 che in estate lascerà il Bayern Monaco al termine del suo contratto (qui tutti i dettagli). Abbiamo già analizzato con molta perizia il perché peserebbe si sul bilancio rossonero, ma non per forza in modo negativo (leggi qui la nostra analisi). Ovviamente le notizie positive sul possibile arrivo del tedesco in rossonero ha acceso il dibattito social, tra i tifosi milanisti che si dividono. C'è chi già pregusta il nuovo centrocampo per Massimiliano Allegri, e c'è chi invece critica il possibile colpo di calciomercato.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Goretzka al Milan? I tifosi divisi sui social: “Fa i buchi. Grande si. Strafinito. Non mi svenerei”

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