Botta e risposta col Perugia al Morgagni il Forlì può festeggiare la salvezza insieme ai suoi tifosi

Nella 38ª giornata del campionato di Serie C girone B, Forlì e Perugia si sono affrontate allo stadio Morgagni, terminando con un pareggio di 1-1. Il Forlì ha segnato il gol del vantaggio al minuto 47 con Macrì, mentre il Perugia ha pareggiato al 63° grazie a Bacchin. Con questo risultato, il Forlì può festeggiare la salvezza, condividendo il risultato con i tifosi.

Forlì e Perugia si dividono la posta in palio chiudendo la 38° giornata del campionato di Serie C girone B col risultato di 1 a 1; vantaggio Forlì al 47° con Macrì a cui risponde Bacchin al 63° per il definitivo pari. Con Miramari squalificato, l'undici che scende in campo vede diversi volti.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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