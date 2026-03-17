Vicenza promosso in Serie B | 2-1 all’Inter U23 e festa al Menti

Il Vicenza ha ottenuto la promozione in Serie B dopo aver battuto l’Inter U23 con il punteggio di 2-1 al “Menti” durante la 32ª giornata di Serie C. La vittoria ha permesso alla squadra di Mister Fabio Gallo di tornare nella seconda divisione dopo quattro anni. La partita si è conclusa con il Vicenza che ha festeggiato sul campo la conquista del traguardo.

Nella 32ª giornata di Serie C, l’ Inter U23 esce sconfitta 1-2 dal campo del Vicenza al “Menti”. Il Vicenza di Mister Fabio Gallo batte l’Inter U23 e conquista la promozione matematica in Serie B, tornando nella serie cadetta dopo quattro anni. La capolista chiude la pratica con i gol di Capello e Stuckler, mentre i nerazzurri provano a riaprire il match con Kamate senza riuscire a evitare la sconfitta dell’ex allenatore Vecchi. Vicenza batte l’Inter U23 2-1 e torna in Serie B. Il Vicenza supera l’Inter U23 per 2-1 al “ Menti ” e conquista con sei giornate d’ anticipo la promozione in Serie B, tornando nella serie cadetta dopo quattro anni di assenza. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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