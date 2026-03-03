Trento da impresa al Menti | Vicenza battuto 3-2 Gol e highlights

Il Trento ha vinto 3-2 contro il Vicenza nella trentesima giornata di Serie C. La partita si è disputata allo stadio

I gialloblù piegano la capolista con Capone e la doppietta dell’ex Pellegrini. Quarto successo consecutivo e terzo posto in classifica Il Trento continua a volare e firma una delle vittorie più significative della sua stagione. Nella trentesima giornata di Serie C Sky Wifi la formazione di Luca Tabbiani espugna per la prima volta in campionato lo stadio “Romeo Menti” superando il LR Vicenza per 3-2, al termine di una gara intensa e ricca di emozioni. Un successo pesantissimo, il quarto consecutivo, che consente ai gialloblù di consolidare il momento straordinario e di salire al terzo posto in classifica a quota 51 punti, in coabitazione con il Renate. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Trento fa festa al Briamasco, Dolomiti Bellunesi ko 2-0. Gol e highlightsBriamasco in festa: il Trento supera 2-0 le Dolomiti Bellunesi nella diciannovesima giornata di Serie C e sale al quinto posto insieme all’Inter U23,...

Calcio, Vicenza-Trento 2-3: impresa gialloblù al Menti, per il Lane è la seconda sconfitta ravvicinataI padroni di casa non avevano mai perso fino a metà febbraio ma il vantaggio sulla seconda resta confortante. Gli ospiti volano al terzo posto grazie agli ex Capone e Pellegrini ... corrieredelveneto.corriere.it

