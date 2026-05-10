Salute nelle piazze | il Mario Negri potenzia PreVieni in Fiera

In occasione di una fiera locale, un istituto di ricerca ha rafforzato il proprio programma dedicato alla prevenzione attraverso iniziative di informazione e screening. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini sull'importanza di uno stile di vita sano e di una corretta alimentazione, considerando il ruolo del cibo nel mantenimento della salute. La presenza nelle piazze permette di portare questa attenzione direttamente tra la popolazione, senza passare esclusivamente per strutture ospedaliere.

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