Salute nelle piazze | il Mario Negri potenzia PreVieni in Fiera
In occasione di una fiera locale, un istituto di ricerca ha rafforzato il proprio programma dedicato alla prevenzione attraverso iniziative di informazione e screening. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini sull'importanza di uno stile di vita sano e di una corretta alimentazione, considerando il ruolo del cibo nel mantenimento della salute. La presenza nelle piazze permette di portare questa attenzione direttamente tra la popolazione, senza passare esclusivamente per strutture ospedaliere.
?? Punti chiave Come può il cibo agire come un vero farmaco per la salute? Perché la prevenzione si sposta dagli ospedali direttamente nelle piazze bergamasche? Quali tumori si potrebbero evitare con il giusto stile di vita? Come cambierà il rapporto tra ricerca scientifica e cittadini nelle fiere??? In Breve 1542 dosi vaccinali somministrate tra il 29 ottobre e il 2 novembre 2025 Giuseppe Remuzzi evidenzia come dieta corretta prevenga il 30-40% dei tumori Prossimi appuntamenti previsti a Sant’Al .🔗 Leggi su Ameve.eu
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