Salute della colonna | il Dr Strona a Chieti per prevenire patologie

Un medico specializzato in salute della colonna vertebrale è intervenuto a Chieti per parlare di prevenzione delle patologie legate alla postura e alla salute delle ossa. Durante l’incontro sono stati affrontati i rischi di una postura scorretta e il suo impatto sulla colonna vertebrale. Sono stati inoltre discussi i collegamenti tra postura e osteoporosi, con focus sulle possibili strategie di prevenzione.

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? Punti chiave Come influisce la postura sulla tua colonna vertebrale?. Quali sono i legami tra postura e osteoporosi?. Dove si terranno gli incontri gratuiti a Chieti?. Perché la prevenzione medica entra nel programma del Maggio Teatino?.? In Breve Incontro UniTre martedì 12 maggio ore 11:15 sulla posturologia clinica vertebrale.. Dissertazione gratuita al Museo Barbella il 19 maggio alle ore 17:30.. Associazione Camminando Insieme organizza dibattito su artrosi e osteoporosi al museo.. Eventi inseriti nel programma culturale del Maggio Teatino a Chieti.. Il Dr. Marco Strona porterà la sua esperienza sulla salute della colonna vertebrale a Chieti con due incontri scientifici previsti tra martedì 12 e venerdì 19 maggio nel contesto del Maggio Teatino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salute della colonna: il Dr. Strona a Chieti per prevenire patologie ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Via libera alla certificazione per le “palestre della salute”, strutture per la prevenzione e il trattamento di patologieLa giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, ha approvato la delibera che disciplina il percorso per il conseguimento... Bollate, prevenire la demenza senile con i “Mercoledì della salute”Chiunque si trovi a passeggiare per le strade delle principali città della Toscana o di… Dal 1° gennaio 2026, lo Spid non è più del tutto gratuito,...