Bollate prevenire la demenza senile con i Mercoledì della salute

Il ritorno dei “Mercoledì della salute” a Bollate nasce dall’esigenza di sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione della demenza senile. Le farmacie comunali organizzano incontri mensili per offrire informazioni pratiche e supporto alle famiglie. Un focus particolare viene dato alle attività che stimolano la mente e favoriscono uno stile di vita sano. Questi incontri si svolgono nel Centro Medico “Corte della Salute” e coinvolgono medici e specialisti del settore.

Ilnotiziario.net - Bollate, prevenire la demenza senile con i "Mercoledì della salute"

