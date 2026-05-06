Via libera alla certificazione per le palestre della salute strutture per la prevenzione e il trattamento di patologie

La giunta regionale ha approvato una delibera proposta dall’assessore alla Salute che definisce le modalità per ottenere la certificazione di “palestre della salute”. Queste strutture sono destinate alla prevenzione e al trattamento di patologie e potranno seguire un percorso specifico per ottenere il riconoscimento ufficiale. La decisione riguarda le strutture che intendono qualificarsi come “palestre della salute” e si inserisce in un quadro di regolamentazione regionale.

La giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, ha approvato la delibera che disciplina il percorso per il conseguimento della certificazione di “palestre della salute”. Il provvedimento, che ha avuto un iter istruttorio lungo e complesso a causa delle modifiche.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate La salute dei bambini racconta il futuro: dalla prevenzione alla medicina di precisione, le nuove sfide della pediatriaC’è un filo rosso che lega le grandi trasformazioni della medicina di oggi: passa dai bambini. Salute e prevenzione: Kormed promuove open day gratuiti nelle strutture toscane e su tutto il territorio nazionaleArezzo, 15 aprile 2026 – In occasione della Giornata Nazionale della Prevenzione, Kormed - network sanitario del Gruppo Clariane Italia, la realtà... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: CU 2026: via libera alla richiesta massiva dei dati da parte degli Intermediari; Errori nella Certificazione Unica 2026. La Cgil: Migliaia di 730 a rischio. L’agenzia delle Entrate: Anomalie già corrette; Le Novità Normative della Settimana dal 27 aprile 2026 al 3 maggio 2026; Via libera alla certificazione per le palestre della salute. Palestre della salute, via libera alla certificazioneVerì: Percorso molto articolato ma abbiamo approfondito ogni aspetto a tutela dei pazienti e degli operatori ... ekuonews.it Primo via libera del Pe ai certificati di immatricolazione digitale dei veicoliBRUXELLES - Primo via libera della commissione Trasporti dell'Europarlamento ai certificati di immatricolazione digitale dei veicoli e alla condivisione obbligatoria dei dati sul chilometraggio e ... ansa.it La società ha rafforzato la sua posizione con il via libera del governo groenlandese al trasferimento della quota residua del progetto e con nuove risorse raccolte sul mercato, tra cui un private placement da circa 60 milioni di dollari - facebook.com facebook Aree idonee in Abruzzo, approvata la legge 2026. Via libera dal Consiglio regionale alle nuove norme sulle ulteriori aree idonee alle rinnovabili: definiti criteri e sistemi di monitoraggio x.com