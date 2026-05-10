Salerno sparo in via Roma | Marenghi critica la sicurezza nel centro
Un episodio di sparatoria si è verificato in via Roma a Salerno, attirando l’attenzione sulla sicurezza nel centro della città. La questione è stata sollevata da un rappresentante di categoria, che ha criticato la mancanza di controlli adeguati nella zona. Ora si discute su come questo evento potrà influenzare la presenza di clienti nei ristoranti e chi sarà chiamato a rispondere della situazione di sicurezza.
?? Punti chiave Come influirà questo episodio sulla frequenza dei clienti nei ristoranti? Chi deve rispondere alla mancanza di controllo in via Roma? Quali misure concrete propone Marenghi per evitare nuovi spari? Come cambierà la sicurezza nel centro storico dopo questo episodio??? In Breve Esercenti di via Roma temono danni economici al turismo e alla ristorazione locale. Marenghi propone videosorveglianza potenziata e maggiore coordinamento con Prefettura e Questura. Il piano prevede controlli .🔗 Leggi su Ameve.eu
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