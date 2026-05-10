Salerno sparo in via Roma | Marenghi critica la sicurezza nel centro

Un episodio di sparatoria si è verificato in via Roma a Salerno, attirando l’attenzione sulla sicurezza nel centro della città. La questione è stata sollevata da un rappresentante di categoria, che ha criticato la mancanza di controlli adeguati nella zona. Ora si discute su come questo evento potrà influenzare la presenza di clienti nei ristoranti e chi sarà chiamato a rispondere della situazione di sicurezza.

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