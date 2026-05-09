Sparo in via Roma a Salerno Marenghi | Serve una svolta sulla sicurezza basta vivere nella paura

Nella serata di ieri, in via Roma a Salerno, si è verificato un episodio in cui sarebbe stato esploso un colpo d’arma da fuoco vicino a un’attività di ristorazione nel centro cittadino. Il candidato sindaco del centrodestra al Comune di Salerno ha commentato l’accaduto sottolineando la necessità di un cambiamento nelle politiche di sicurezza, affermando che la popolazione non può continuare a vivere nella paura.

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Dopo l’episodio verificatosi nella serata di ieri in via Roma, dove sarebbe stato esploso un colpo d’arma nei pressi di un’attività di ristorazione del centro cittadino, il candidato sindaco del centrodestra al Comune di Salerno, Gherardo Maria Marenghi, esprime forte preoccupazione per.🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Roma, la sosta non basta: a Milano serve una svoltaLa pausa per le nazionali, per la squadra di Gasperini, non è tutta rosa e fiori: nonostante l’ultima vittoria in casa contro il Lecce, i giallorossi... Leggi anche: Sicurezza a Salerno, l'affondo del "Campo largo": "Basta propaganda, serve responsabilità" Altri aggiornamenti Temi più discussi: Roma, 25 aprile: il momento dello sparo ai due attivisti dell'Anpi; Dammi i soldi o ti sparo, tentata rapina finisce nel sangue: la vittima reagisce, il bandito fa partire i colpi; Spari agli iscritti all'Anpi al corteo del 25 aprile a Roma, la foto del 21enne fermato: Ha detto di far parte della Brigata Ebraica; Ferito da colpo di pistola a Roma, 'sparo durante una rapina'. Spari a Roma, gli investigatori sulle tracce dell'uomo col cascoÈ caccia all'uomo in scooter che durante le celebrazioni del 25 aprile a Roma ha esploso colpi contro due attivisti dell'Anpi prima di dileguarsi. ansa.it Roma, spari con arma softair dopo corteo 25 aprile: feriti due iscritti all'AnpiUn uomo e una donna sono rimasti feriti a Roma nel pomeriggio di oggi, 25 aprile, dopo essere stati raggiunti da tre colpi sparati presumibilmente con una softair. I due, marito e moglie iscritti all’ ... tg24.sky.it in onore del Giro che sta per iniziare mi sparo una simil tappa da 113km (più che altro perché le tappe dei GT sono sempre più corte )..e com'era la storia dei carbo!..nel dubbio pasta al pomodoro prima di partire e passa la paura #ciclismo #garda x.com Sparo semplicemente questa cosa e muore. Sono stupido reddit