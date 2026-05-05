? Cosa scoprirai Come cambierà la coalizione dopo il passaggio di Forza Italia?. Quali interventi concreti propone l'Agenda Salerno 2031 per i cittadini?. Perché Santoro punta a ridurre le tasse su Tari e Imu?. Chi garantirà il controllo contro gli abusi e il degrado urbano?.? In Breve Santoro punta sui duemila voti ottenuti nelle regionali per sostenere Marenghi.. Agenda Salerno 2031 propone tagli Tari, Imu e Irpef per i cittadini.. La lista aggrega quattro forze del centrodestra per il ballottaggio di maggio.. Il programma prevede manutenzione urbana e decoro per i prossimi cinque anni.. Dante Santoro mette in campo dieci anni di lavoro sul territorio salernitano per sostenere la candidatura di Gherardo Maria Marenghi alle elezioni del 24 e 25 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salerno, Santoro lancia Prima Salerno per sostenere Marenghi

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