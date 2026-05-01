Elezioni a Salerno | Lanocita presenta la terza lista Marenghi a Pastorano e Turchi a Torrione

Nella giornata di sabato 2 maggio 2026, alle ore 10, si svolgerà l'inaugurazione del comitato elettorale del candidato sindaco di Salerno, che si terrà in corso Garibaldi 175. Nel frattempo, i candidati continuano a presentare le proprie liste: Lanocita ha annunciato la terza, mentre Marenghi ha presentato quella a Pastorano e Turchi quella a Torrione. La campagna elettorale si concentra su diverse zone della città.

Prosegue la campagna elettorale dei candidati a sindaco di Salerno. Nella giornata di domani (sabato 2 maggio 2026), alle ore 10, si terrà in corso Garibaldi,175 l' inaugurazione del comitato elettorale del candidato sindaco Franco Massimo Lanocita. Non solo. Ma, nel corso dell'incontro, saranno.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Elezioni comunali: ecco "Salerno Democratica", la terza lista a sostegno di Lanocita SindacoNasce “Salerno Democratica”, la terza lista a sostegno del candidato sindaco Franco Massimo Lanocita. Elezioni comunali a Salerno: ecco la lista di "Salerno Migliore" con Turchi SindacoIn campo alle elezioni comunali di Salerno anche la lista “Salerno Migliore”, che sostiene la candidatura a sindaco di Alessandro Turchi. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Elezioni comunali a Salerno: ecco le liste a sostegno di Franco Massimo Lanocita; Elezioni Comunali Salerno 2026, Franco Massimo Lanocita candidato sindaco: tutte le liste e i nomi; Elezioni comunali a Salerno, otto candidati sindaci e 21 liste: tutti i nomi; Elezioni Comunali Salerno 2026, Franco Massimo Lanocita candidato sindaco: tutte le liste e i nomi. Elezioni a Salerno 2026: ecco liste e candidatiElezioni Comunali 24-25 maggio: scade oggi, sabato 25 aprile alle ore 12, il termine ultimo per la presentazione di sindaci e consiglieri. Tutti gli aggiornamenti. infocilento.it Elezioni amministrative: a maggio si vota in 21 Comuni della provincia di SalernoStampaE’ entrata nel vivo la campagna elettorale per la prossima consultazione amministrativa. Sono 21 – come riporta il sito web dell’emittente LiraTv – i Comuni della provincia di Salerno chiamati a ... salernonotizie.it Elezioni Comunali Messina, continua il terzo giro del tour nelle Municipalità di Federico Basile | INFO e DATE - facebook.com facebook Sondaggi politici, il governo non piace più agli italiani. Il campo largo vincerebbe le elezioni x.com