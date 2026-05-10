Salento perde il controllo della moto | avvocato in ospedale in codice rosso

Un motociclista di 49 anni di Maglie è rimasto coinvolto in un incidente nel Salento dopo aver perso il controllo della moto e caduto sull’asfalto. L'uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso e le sue condizioni sono considerate gravi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e trasportarlo in pronto soccorso. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento.

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Perde il controllo della moto e finisce sull’asfalto. Un motociclista di 49 anni di Maglie (Lecce) è stato trasportato in ospedale in codice rosso: le sue condizioni sarebbero gravi. Si tratta di Arcangelo Corvaglia, avvocato molto conosciuto e stimato, come il padre Luigi. Per altro candidato alle prossime elezioni amministrative a Maglie. Cosa è successo L’incidente è avvenuto intorno alle 18 sulla strada statale 275, la Maglie-Leuca, all’altezza di Surano, nei pressi del ristorante “Re dei re”. Per cause ancora in corso di accertamento, pare che il motociclista abbia perso il controllo della moto, finendo sull’asfalto e poi, secondo i primi rilievi, contro una Dacia Sandero in transito.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Salento, perde il controllo della moto: avvocato in ospedale in codice rosso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Adrara, perde il controllo della moto e sbatte la testa: 17enne in codice rosso al Papa GiovanniL’allarme è scattato immediatamente dopo le 9 di lunedì 6 aprile ad Adrara San Martino. Perde il controllo della moto e si schianta: 40enne in elisoccorso in ospedaleL'incidente si è verificato lungo la Strada Regionale Maremmana, nel comune di Pitigliano intorno alle 10,30 di oggi (1 marzo) PITIGLIANO – Paura... Argomenti più discussi: L'intervento sul viale; Controlli dei carabinieri nel Salento: due arresti per droga e armi; Porto Cesareo, kitesurfer disperso tra Torre Chianca e Torre Lapillo: ricostruzione delle ricerche; In vista dell’estate coordinamento tra forze dell’ordine sui controlli lungo le coste del Salento.