Salento perde il controllo della moto | avvocato in ospedale in codice rosso
Un motociclista di 49 anni di Maglie è rimasto coinvolto in un incidente nel Salento dopo aver perso il controllo della moto e caduto sull’asfalto. L'uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso e le sue condizioni sono considerate gravi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e trasportarlo in pronto soccorso. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento.
Perde il controllo della moto e finisce sull’asfalto. Un motociclista di 49 anni di Maglie (Lecce) è stato trasportato in ospedale in codice rosso: le sue condizioni sarebbero gravi. Si tratta di Arcangelo Corvaglia, avvocato molto conosciuto e stimato, come il padre Luigi. Per altro candidato alle prossime elezioni amministrative a Maglie. Cosa è successo L’incidente è avvenuto intorno alle 18 sulla strada statale 275, la Maglie-Leuca, all’altezza di Surano, nei pressi del ristorante “Re dei re”. Per cause ancora in corso di accertamento, pare che il motociclista abbia perso il controllo della moto, finendo sull’asfalto e poi, secondo i primi rilievi, contro una Dacia Sandero in transito.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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