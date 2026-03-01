Un uomo di 40 anni ha perso il controllo della moto e si è schiantato lungo la Strada Regionale Maremmana nel comune di Pitigliano. L'incidente è avvenuto questa mattina e il motociclista è stato trasportato in ospedale in elisoccorso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e verificare le condizioni dell'uomo.

L'incidente si è verificato lungo la Strada Regionale Maremmana, nel comune di Pitigliano intorno alle 10,30 di oggi (1 marzo) PITIGLIANO – Paura nella mattinata di oggi lungo la Strada Regionale Maremmana, nel comune di Pitigliano, per un brutto incidente stradale che ha visto coinvolto un motociclista. L’allarme alla centrale operativa del 118 della Asl Toscana Sud Est è scattato poco prima delle 10,30, mettendo in moto la macchina dei soccorsi per prestare assistenza a un uomo di 40 anni rimasto ferito dopo aver perso il controllo del mezzo. Sul posto è intervenuta immediatamente l’automedica di Pitigliano per le prime cure sul posto, ma la dinamica del sinistro e la necessità di un trasferimento rapido hanno spinto i sanitari a richiedere l’intervento dell’elisoccorso. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Perde il controllo della moto e si schianta: 40enne in elisoccorso in ospedale

