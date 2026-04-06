Adrara perde il controllo della moto e sbatte la testa | 17enne in codice rosso al Papa Giovanni

Lunedì mattina ad Adrara San Martino un ragazzo di 17 anni ha perso il controllo della moto, una Ktm 125, finendo contro un ostacolo. L’incidente si è verificato poco dopo le 9, e il giovane ha riportato traumi alla testa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che lo hanno trasferito in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni. La dinamica dell’incidente sta ancora essendo accertata.

L’allarme è scattato immediatamente dopo le 9 di lunedì 6 aprile ad Adrara San Martino. La richiesta di soccorso era per un ragazzo di 17 anni finito contro un ostacolo dopo aver perso il controllo della sua moto, una Ktm 125. Il giovane stava percorrendo via Bellini quando, per cause ancora da accertare, sarebbe andato a sbattere contro un ostacolo dopo essere caduto dalla propria moto. Il 17enne avrebbe sbattuto la testa riportando un pesante trauma facciale. Sul posto sono arrivati i medici con un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso, oltre ai carabinieri di Bergamo per i rilievi di Legge e per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il giovane è stato portato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, anche se le sue condizioni non sarebbero preoccupanti e non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Zanica, scontro tra un’auto e una moto: 17enne soccorso in codice rosso Leggi anche: Monopoli: moto fuori controllo, conducente in codice rosso Strada provinciale di collegamento con Alberobello