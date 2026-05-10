Un incidente durante una partita di racchettoni nel Salento ha portato a una ferita oculare permanente a un bagnante. La vicenda ha portato a un procedimento legale che si è concluso con la condanna dei giocatori coinvolti. La questione riguarda anche il motivo per cui, nonostante il codice verde iniziale, i giocatori non sono stati scagionati, e come un semplice colpo possa aver causato danni così gravi.

? Domande chiave Come può un semplice palleggio causare un danno oculare permanente?. Perché il codice verde iniziale non ha scagionato i giocatori?. Quanto deve pagare il padre per l'incidente avvenuto in spiaggia?. Chi ha stabilito il nesso tra il colpo e la chirurgia?.? In Breve Risarcimento di 10mila euro e multe individuali di 516 euro per i responsabili.. Sanzione di 3mila euro per ciascun coinvolto a favore della Cassa delle ammende.. Incidente avvenuto nel 2015 su una spiaggia della zona leccese durante un palleggio.. Sentenza conferma responsabilità civile per attività ludiche in spazi comuni affollati.. Un bagnante nel Salento ha subito un distacco della retina e un indebolimento permanente della vista dopo essere stato colpito dal pallone durante una partita a racchettoni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salento, pallone da racchettoni ferisce un bagnante: Cassazione condanna

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