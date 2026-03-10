La Corte di Cassazione ha annullato la condanna di un cittadino di Reggio Calabria per riciclaggio, relativo a 200 euro prelevati da una carta clonata. La decisione si basa sulla mancanza di prove sufficienti a collegare direttamente l’imputato al reato di origine. La sentenza ha quindi eliminato la condanna precedente emessa nei suoi confronti.

La Corte di Cassazione ha annullato la condanna per riciclaggio emessa nei confronti di un cittadino di Reggio Calabria, stabilendo che le prove non erano sufficienti a dimostrare il nesso causale tra l’imputato e il delitto presupposto. La decisione della Suprema Corte, presa martedì 10 marzo 2026, ha inviato il caso a una diversa sezione della Corte d’appello reggina per un nuovo esame della vicenda, poiché mancavano elementi concreti sulla responsabilità diretta dell’individuo accusato. Al centro della sentenza vi è una somma di circa 200 euro accreditati su un conto utilizzato per scommesse online, denaro che proveniva da una carta prepagata clonata intestata a terzi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cassazione: annullata condanna per 200 euro da carta clonata

Articoli correlati

Matteo Messina Denaro, annullata da Cassazione condanna ad amante Lorena Lanceri, era accusata di favoreggiamento e procurata inosservanzaIn primo grado, il giudice dell'udienza preliminare aveva riconosciuto Lorena Lanceri colpevole di concorso esterno in associazione mafiosa e l'aveva...

Leggi anche: Rogo al poligono, la Cassazione. Annullata condanna all’ex sindaco. Caso chiuso a dieci anni dai fatti

Aggiornamenti e notizie su Cassazione annullata condanna per 200...

Temi più discussi: Carta clonata e scommesse online, la Cassazione annulla la condanna per riciclaggio · ilreggino.it; Cucchi ter, la Cassazione annulla la condanna al colonnello dei Carabinieri Sabatino. Confermate le altre sentenze; Ricettazione di assegni falsificati dopo la depenalizzazione: annullata la condanna; Carta clonata e scommesse online: annullata in Cassazione la condanna per riciclaggio.

Carta clonata e scommesse online: annullata in Cassazione la condanna per riciclaggioLa Suprema Corte rinvia il caso alla Corte d’Appello di Reggio Calabria. I giudici evidenziano carenze nella motivazione della sentenza e dubbi sulla responsabilità diretta dell’imputato ... quicosenza.it

Reggio, carta clonata per giocare online. Cassazione annulla condanna per riciclaggioDi conseguenza, la sentenza è stata annullata e il processo rinviato a un’altra sezione della Corte d’Appello di Reggio Calabria, che dovrà verificare se le prove raccolte siano sufficienti a ... citynow.it

Stop al redditometro: basta dimostrare la disponibilità del reddito La Cassazione fissa una nuova regola sulle indagini fiscali. Per giustificare un investimento... - facebook.com facebook

Elezioni, sentenza della Cassazione: «Via il cognome del marito da tessera e lista elettorali» x.com