Giocavano a racchettoni in spiaggia devono pagare 10mila euro | così un bagnante colpito dalla palla ha trascinato padre e figlia in tribunale

Due persone che giocavano a racchettoni sulla spiaggia sono state citate in giudizio e dovranno pagare 10.000 euro di risarcimento. La vicenda è nata da un episodio in cui un bagnante è stato colpito dalla palla lanciata durante il gioco, portando così la questione davanti a un giudice. La causa si è conclusa con una decisione che impone il pagamento di questa somma.

Era iniziata come una partita a racchettoni tra padre e figlia ed è finita in tribunale con tanto di risarcimento da 10mila euro. I due sono finiti davanti alla Cassazione dopo aver colpito con la pallina un altro bagnante durante un palleggio in una spiaggia del Salento. Come riporta Repubblica, i due dovranno versare 10mila euro di risarcimento, già decisa come provvisionale alla vittima, oltre a una multa da 516 euro a testa, a una sanzione di 3mila euro ciascuno alla Cassa delle ammende e alle spese processuali. Cosa è successo sulla spiaggia salentina. I fatti risalgono al 2015, quando padre e figlia stavano palleggiando con una pallina da tennis quando un colpo finito fuori controllo ha raggiunto in pieno volto un altro bagnante.🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Cremona, come padre e figlia raggiravano gioiellerie e hotel: spariti senza pagare 4mila euro di contoFalsi bonifici e inganni ai danni di gioiellerie e strutture ricettive: coinvolti nella complessa indagine una donna di 48 anni e suo padre di 73...

Amy Winehouse finisce in tribunale: il padre perde contro due amiche della figlia. Accusate di aver incassato 1,4 milioni di dollari dalla vendita degli oggetti della cantanteMitch Winehouse, padre della cantante Amy Winehouse, morta il 23 luglio 2011 all’età 27 anni, ha perso la causa davanti all’Alta Corte di Londra...