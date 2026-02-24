Sanremo 2026 tra replay e balletti le lunghe prove all' Ariston Emozioni e piccoli problemi tecnici Sal da Vinci è il re

Sal da Vinci si distingue durante le prove di Sanremo 2026, a causa di alcuni problemi tecnici che hanno rallentato le sessioni. Le lunghe esercitazioni all’Ariston hanno mostrato come il teatro, anche se più piccolo dal vivo, riesca ad accogliere le mille emozioni di artisti e addetti ai lavori. Tra replay e coreografie, i cantanti continuano a perfezionare le esibizioni, mentre i giornalisti osservano attentamente ogni dettaglio. La scena si prepara ad accogliere i protagonisti della manifestazione.

Il teatro Ariston dal vivo sembra molto più piccolo. ma riesce a contenere le mille emozioni che nel pomeriggio si succedono con le prove dei cantanti aperte ai giornalisti, ai discografici e agli uffici stampa. I cantanti sfilano uno dopo l’altro - supportati dall’orchestra ai due lati del palco e suddivisa su tre piani e dai coristi - tra chi è evidentemente già contento della propria esibizione e chi è costretto a fare più di una prova per problemi tecnici o altro. Un anticipo di quello che sarà questo Sanremo (al netto di ospiti e pubblicità) e una cartina al tornasole per la reazione del pubblico e utile a correggere eventuali errori. 🔗 Leggi su Feedpress.me

