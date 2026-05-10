Sal Da Vinci all'Eurovision il video delle prove con l'audio alterato alimenta polemiche | poi arriva la rettifica

Da fanpage.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un video delle prove di Sal Da Vinci all'Eurovision, diffuso online, mostra un audio modificato. La diffusione del filmato ha suscitato reazioni e critiche. Poco dopo, è stata diffusa una rettifica che chiarisce le circostanze del materiale condiviso. L'episodio ha attirato l'attenzione sui contenuti divulgati e sulla gestione delle registrazioni durante l'evento.

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Il video delle prove di Sal Da Vinci all'Eurovision circolato in rete aveva un audio alterato e partono le polemiche. La rettifica del canale news della kermesse: "Abbiamo aggiornato il video con una qualità vocale migliore".🔗 Leggi su Fanpage.it

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