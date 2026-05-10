Sal Da Vinci all'Eurovision il video delle prove con l'audio alterato alimenta polemiche | poi arriva la rettifica

Un video delle prove di Sal Da Vinci all'Eurovision, diffuso online, mostra un audio modificato. La diffusione del filmato ha suscitato reazioni e critiche. Poco dopo, è stata diffusa una rettifica che chiarisce le circostanze del materiale condiviso. L'episodio ha attirato l'attenzione sui contenuti divulgati e sulla gestione delle registrazioni durante l'evento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui