Sal Da Vinci all'Eurovision il video delle prove con l'audio alterato alimenta polemiche | poi arriva la rettifica
Un video delle prove di Sal Da Vinci all'Eurovision, diffuso online, mostra un audio modificato. La diffusione del filmato ha suscitato reazioni e critiche. Poco dopo, è stata diffusa una rettifica che chiarisce le circostanze del materiale condiviso. L'episodio ha attirato l'attenzione sui contenuti divulgati e sulla gestione delle registrazioni durante l'evento.
Il video delle prove di Sal Da Vinci all'Eurovision circolato in rete aveva un audio alterato e partono le polemiche. La rettifica del canale news della kermesse: "Abbiamo aggiornato il video con una qualità vocale migliore".🔗 Leggi su Fanpage.it
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