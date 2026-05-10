Sagra del Pesce successo a Camogli nonostante la pioggia | 30 mila presenze e 400 chili di frittura

Nonostante la pioggia, la 74ª edizione della Sagra del Pesce si è svolta a Camogli attirando circa 30.000 visitatori. La manifestazione ha visto la preparazione e la vendita di circa 400 chili di frittura di pesce, con molte persone che sono comunque arrivate nel borgo rivierasco per partecipare all’evento. La giornata si è conclusa con una buona affluenza di pubblico, anche in condizioni meteorologiche avverse.

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