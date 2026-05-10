Sagra del Pesce successo a Camogli nonostante la pioggia | 30 mila presenze e 400 chili di frittura
Nonostante la pioggia, la 74ª edizione della Sagra del Pesce si è svolta a Camogli attirando circa 30.000 visitatori. La manifestazione ha visto la preparazione e la vendita di circa 400 chili di frittura di pesce, con molte persone che sono comunque arrivate nel borgo rivierasco per partecipare all’evento. La giornata si è conclusa con una buona affluenza di pubblico, anche in condizioni meteorologiche avverse.
La pioggia non ha fermato la 74ª edizione della Sagra del Pesce di Camogli, che anche quest’anno ha richiamato migliaia di persone nel borgo rivierasco. Secondo gli organizzatori, sono state circa 30 mila le presenze registrate nell’arco della tre giorni dedicata alla tradizione gastronomica.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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