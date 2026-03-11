Un pesce luna di 400 chili morto sulla spiaggia di Marina di Ravenna | chi è il gigante del mare

Un pesce luna di 400 chili è stato trovato morto sulla spiaggia di Marina di Ravenna. Non sono stati riscontrati segni di collisione con imbarcazioni e si ipotizza che possa aver contratto una patologia. La carcassa è rimasta sulla battigia, attirando l’attenzione di residenti e passanti. Nessuna informazione è ancora disponibile su eventuali analisi o approfondimenti in corso.

Un pesce luna (Mola mola) di 400 chili è morto spiaggiandosi a Marina di Ravenna. Non ci sono segni evidenti di scontro con imbarcazioni e si presume possa aver contratto una patologia. Non è la prima volta che esemplari di questa specie vengono visti nell'area antistante la costa. Si tratta del "gigante dei mari" ed è il pesce osseo più pesante del mondo.