L'Inter ha battuto la Lazio con un risultato di 3-0, con un gol di testa di un difensore e una doppietta di un attaccante. Durante la conferenza stampa, il tecnico dell'Inter ha risposto alle domande sulle provocazioni di un collega, senza fare riferimenti diretti. La partita è stata influenzata dall'inserimento di un centrocampista che ha portato maggiore controllo nella metà campo dell'Inter, modificando gli equilibri in campo.

? Domande chiave Come ha reagito Chivu alle provocazioni di Mourinho in conferenza?. Perché l'impiego di Sucic a centrocampo ha cambiato la partita?. Chi è il giocatore chiave la cui salute preoccupa Chivu?. Cosa ha dichiarato il mister riguardo alla scomparsa di Beccalossi?.? In Breve Petar Sucic brilla a centrocampo gestendo il gioco sotto pressione nello Stadio Olimpico.. Josep Martinez garantisce la porta inviolata confermando la fiducia di Chivu dopo Sommer.. Chivu respinge le provocazioni di Mourinho evitando paragoni con la generazione del 2010.. Dubbi su Hakan Calhanoglu per la finale di Coppa Italia dopo il trionfo del 9 maggio.. L’Inter di Cristian Chivu ha dominato lo Stadio Olimpico di Roma sconfiggendo la Lazio per 3-0 in una prestazione che punta dritta alla Coppa Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter travolge la Lazio 3-0: Chivu esalta il gruppo verso la Coppa

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