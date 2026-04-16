Musetti schiaccia Moutet a Barcellona | lezione di tattica sulla terra

A Barcellona, sotto un cielo segnato da vento, Lorenzo Musetti ha superato Corentin Moutet negli ottavi di finale dell’ATP 500, vincendo con parziali di 6-3 e 6-4. La partita si è svolta su terra battuta, con Musetti che ha mostrato una tattica efficace e consolidato il suo percorso nel torneo. La vittoria gli permette di accedere ai quarti di finale dell’evento spagnolo.

Sotto un cielo catalano agitato dalle raffiche di vento, Lorenzo Musetti ha conquistato il pass per i quarti di finale dell’ATP 500 di Barcellona battendo Corentin Moutet con un netto 6-3 6-4. Il numero 2 dell’Italia ha dominato l’incontro contro il giocatore francese, trovando il ritmo necessario in una sfida che era diventata fondamentale per la sua preparazione sulla terra battuta. La strategia del carrarino contro l’estro francese. Il match si è trasformato in una vera prova di nervi e adattamento tattico. L’avversario, Moutet, si è distinto per la sua capacità difensiva e per quel tocco particolare che lo rende un avversario difficile da scardinare, oltre alla sua resistenza fisica in campo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Musetti schiaccia Moutet a Barcellona: lezione di tattica sulla terra Notizie correlate LIVE Musetti-Moutet, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’imprevedibile francese sulla strada dei quartiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lorenzo... Musetti, punto del torneo con Moutet: highlights BarcellonaGli highlights della vittoria in due set (6-3 6-4 il punteggio finale in un'ora e 41 minuti) di Lorenzo Musetti contro il francese Corentin Moutet... Aggiornamenti e contenuti dedicati LIVE Musetti-Moutet 6-3, 6-4, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince e vola ai quartiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13.30) 17.59 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di ... oasport.it Lorenzo Musetti sale di colpi e piega Moutet in due set a Barcellona: accesso ai quartiContava vincere. Lorenzo Musetti prosegue il suo cammino nell’ATP 500 di Barcellona. Sulla terra rossa catalana, il numero 9 del mondo ha piegato la ... oasport.it