Rubato il cappello da alpino con piuma d’aquila e medaglie | l’appello sui social

Durante l’Adunata nazionale a Genova, un alpino ha pubblicato un messaggio sui social chiedendo la restituzione di un cappello rubato. Il cappello, decorato con piuma d’aquila e medaglie, è stato sottratto in piazza davanti al palazzo della Regione. L’uomo ha invitato chi ha preso il cappello a contattarlo direttamente attraverso i social, senza fare altre dichiarazioni pubbliche.

"Chiedo a quel vigliacco che mi ha rubato il cappello di contattarmi qui se me lo vuole restituire". È l'appello, affidato ai social, di un alpino che durante l'Adunata nazionale a Genova ha denunciato il furto del proprio cappello, avvenuto in piazza di fronte al palazzo della Regione.Un.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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