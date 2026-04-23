L’Associazione nazionale alpini si trova al centro di un acceso dibattito che coinvolge i volontari di Milano Cortina e le diverse fazioni interne. L’ultima controversia riguarda il simbolo del cappello, ma le tensioni si estendono ben oltre, coinvolgendo divisioni interne e reazioni sui social media. La situazione evidenzia una crisi che interessa i rapporti tra i membri e il futuro stesso dell’associazione.

VERONA - Lo scontro sul cappello è la scossa più recente. Ma è ben più profondo il terremoto che sta scuotendo l’Associazione nazionale alpini, attraversata com’è dalle incertezze e dalle preoccupazioni sul proprio futuro, adesso che la sospensione della leva obbligatoria vale ormai il tempo di una generazione. Alla spinta dei riformisti che premono per un ulteriore allargamento della base associativa (un iscritto su quattro è già “aggregato” o “amico”, però la fine della naja si fa sempre più sentire), si oppone la contro-spinta dei tradizionalisti che invece insistono per il mantenimento dell’ortodossia (secondo cui la sacra penna nera può essere indossata solo da chi ha vestito la divisa).🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Cappello alpino ai volontari di Milano Cortina, l?ira social e le due 'anime' delle penne nere: scontro sul futuro dell?Ana

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