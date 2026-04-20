Dai video virali sui social al palco | Emanuela Cappello in scena al teatro San Leonardo di Viterbo

Venerdì 24 aprile alle 21, al teatro San Leonardo di Viterbo, si terrà uno spettacolo con Emanuela Cappello, nota per i video virali su social come Instagram. La comica, conosciuta per i reel che circolano online, salirà sul palco per portare uno spettacolo che si distingue dalle comicità classiche. L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione per vedere dal vivo una performer che ha ottenuto popolarità sui social.

Dai reel virali su Instagram al palco del san Leonardo. Venerdì 24 aprile, alle ore 21 a Viterbo, la comica Emanuela Cappello porta in scena uno spettacolo che sfugge alle etichette tradizionali della comicità. I suoi sketch, così come quelli che l'artista realizza suoi social, nascono da.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Al teatro San Leonardo di Viterbo il concerto "Sanremo detox" "Il principe felice" di Oscar Wilde in scena al San Leonardo di ViterboAl teatro San Leonardo di Viterbo, sabato 7 febbraio alle 17,30, va in scena “Il principe felice”.