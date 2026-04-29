Rubano il portafogli a un negoziante denunciato un giovane ed identificato il complice in fuga

Un negoziante ha subito il furto del portafoglio, e la Polizia di Stato ha prontamente avviato le indagini. È stato denunciato un giovane coinvolto nell'episodio, mentre il complice che si era dato alla fuga è stato identificato. Le forze dell'ordine hanno raccolto elementi che hanno portato all'arresto del soggetto e alla ricostruzione della dinamica. La vicenda si è conclusa con l'intervento delle forze dell'ordine e l'avvio delle procedure penali.

Un furto ai danni di un esercente locale si è concluso con l'intervento tempestivo della Polizia di Stato e l'individuazione dei responsabili. Nella giornata di ieri, il personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volante della Questura di Frosinone ha deferito.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Frosinone, rubano il portafogli al titolare di un negozio: denunciato un 17enne, caccia al compliceFurto in concorso e denuncia a carico di un giovane tunisino sono il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto a Frosinone nella... Minorenne aggredito e derubato a Cuneo da un giovane con il volto occultato, identificato e denunciato 20enneUn ventenne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per rapina pluriaggravata a Cuneo, dove giovane minorenne è stato aggredito e derubato in... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Rubano un portafogli e svuotano il conto della vittima in un lampo; Entrano in un negozio e rubano il portafoglio al proprietario: due giovanissimi stranieri bloccati dalla Polizia; Ruba il portafoglio a un’anziana: arrestata; Flero, rubano il portafoglio e prelevano denaro con le carte di credito della vittima: tre in manette. Frosinone, rubano il portafogli al titolare di un negozio: denunciato un 17enne, caccia al compliceUn giovane tunisino è stato denunciato a Frosinone per furto in concorso dopo il furto di un portafogli in un negozio. Indagini in corso. virgilio.it Rubano un portafogli e svuotano il conto della vittima in un lampoHanno rubato un portafoglio a una cliente dentro un supermercato e, pochi minuti dopo, hanno prelevato denaro al bancomat con la carta appena sottratta. Tre uom ... elivebrescia.tv Rubano 5.000 euro nel locale catanese: i ladri sono i fotografi degli sposi La denuncia... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook