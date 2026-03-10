Rubano merce per 2.000 euro al supermercato poi la fuga | preso uno dei malviventi

Lo scorso 19 ottobre, un supermercato Conad di Castiglione delle Stiviere è stato preso di mira da due malviventi che hanno rubato merce per oltre 2.000 euro. Dopo aver arraffato i prodotti, i ladri sono fuggiti e uno di loro è stato successivamente individuato e arrestato dalle forze dell'ordine. La polizia sta proseguendo le indagini per identificare l'altro sospettato.

Dopo cinque mesi di indagini, i carabinieri hanno denunciato un 31enne romeno per furto aggravato in concorso. La banda aveva portato via merce per oltre 2.000 euro lo scorso ottobre Lo scorso 19 ottobre, il supermercato Conad di Castiglione delle Stiviere era stato teatro di un colpo da oltre 2.000 euro: tre malviventi avevano arraffato prodotti dagli scaffali, per poi allontanarsi rapidamente a bordo di un’auto, facendo perdere le proprie tracce. Dopo un’attenta attività investigativa durata cinque mesi, i carabinieri sono riusciti a individuare uno dei responsabili. L’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza del supermercato e delle strade circostanti ha permesso di ricostruire la fuga e risalire a uno dei ladri. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

