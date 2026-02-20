Ventenne ruba il monopattino ad un bambino i carabinieri lo ritrovano grazie al gps

Un ragazzo di 20 anni ha rubato il monopattino a un bambino nel pomeriggio a San, ma i carabinieri sono riusciti a recuperarlo rapidamente grazie al GPS integrato. Il giovane ha preso il veicolo mentre il bambino giocava in piazza della Vittoria, attirando l’attenzione di alcune persone. I militari, intervenuti poco dopo, hanno localizzato il monopattino e individuato il ladro in poche ore. Il ragazzo è stato portato in caserma, mentre il monopattino è stato restituito al proprietario. La vicenda si è conclusa con una denuncia.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania, nel giro di un paio di ore, hanno rintracciato e denunciato per un 24enne di origini straniere, che nel pomeriggio ha sottratto con la forza il monopattino ad un bambino mentre giocava in piazza della Vittoria a San Pietro Clarenza. Intorno alle 17, padre e figlio avevano raggiunto la piazza per svagarsi con altri amici e conoscenti. Il bimbo era sorvegliato a brevissima distanza ma, ad un certo, il genitore lo ha sentito urlare. Un giovane che poco prima aveva visto al telefono mentre parlava in una lingua straniera, infatti, aveva strattonato suo figlio e gli aveva tolto il monopattino allontanandosi in tutta fretta dalla piazza.