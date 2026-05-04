Biagio Antonacci ha rivelato di avere una possibile forma di dislessia, affermando di non aver mai letto libri perché si perde dopo poche righe. Ha spiegato che questa condizione influisce sulla sua capacità di leggere, anche se non ha mai ricevuto una diagnosi ufficiale. La sua testimonianza è arrivata nel corso di un’intervista, dove ha parlato delle difficoltà incontrate con la lettura e di come questa situazione abbia condizionato le sue abitudini.

Biagio Antonacci non ha mai letto un libro. Lo ha confessato in un’intervista nella quale spiega che gli sarebbe stata diagnosticata da un medico una forma di dislessia. Non c’è una diagnosi vera e propria, ma un’intuizione da parte di un medico. Lui stesso dichiara infatti di trovare difficile la lettura di testi perché si deconcentra dopo poche righe. Invece legge poesie, ma per i suoi testi si ispira alle storie delle persone e non si lascia invece ispirare dai grandi romanzi. Biagio Antonacci non ha mai letto un libro Cos'è la dislessia Quali sono gli indicatori Come legge una persona con dislessia Biagio Antonacci non ha mai letto un libro Biagio Antonacci ha raccontato di non aver mai letto un libro.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Biagio Antonacci svela di avere una possibile forma di dislessia: "Mai letto libri, mi perdo dopo poche righe"

Biagio Antonacci assalito da una fan

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