Biagio Antonacci ha tre figli maschi, nati da due relazioni diverse. Paolo e Giovanni sono figli di Marianna Morandi, mentre Carlo è nato dalla compagna Paola Cardinale. Paolo e Giovanni sono nati entrambi dalla stessa relazione, mentre Carlo ha una madre diversa. Le loro attività professionali e dettagli personali non sono stati resi pubblici.

Biagio Antonacci ha tre figli maschi nati da due relazioni diverse: Paolo e Giovanni, nati dalla relazione con Marianna Morandi (figlia di Gianni Morandi), e Carlo, nato dalla compagna Paola Cardinale Chi sono i due figli di Biagio Antonacci e Marianna Morandi. Paolo, in arte Palo Santo, noto co-autore di brani celeberrimi – su tutti “Tango” di Tananai, “I P’Me T P’Te” di Geolier, “Sinceramente ” di Annalisa, frutto della collaborazione con Davide Simonetta – una laurea in Scienze della Comunicazione allo IULM di MIlano e una carriera molto promettente davanti a sé. La musica, aveva raccontato qualche tempo fa al Corriere della Sera, è riuscito a strapparlo da un periodo buio.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Paolo, Giovanni e Carlo, chi sono i figli di Biagio Antonacci avuti da due donne diverse e cosa fanno nella vita

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