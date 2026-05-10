Rovereto ok graduatorie ex Bimac | 94 famiglie per 14 alloggi

A Rovereto sono state approvate le graduatorie relative alla ex Bimac, con 94 nuclei familiari inseriti in lista d’attesa per 14 alloggi disponibili. La procedura di assegnazione si basa sui criteri stabiliti dalle autorità, che selezioneranno i beneficiari tra i richiedenti in base alle modalità previste. Restano da chiarire i dettagli su come verranno effettuate le scelte finali e quali siano i requisiti specifici richiesti ai nuclei in lista.

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? Punti chiave Chi sono i 94 nuclei familiari in attesa di una casa?. Come verranno scelti i beneficiari tra i numerosi richiedenti?. Perché queste famiglie non riescono ad accedere al mercato privato?. Quanto influirà questo nuovo piano sulla pressione sociale a Rovereto?.? In Breve 95 nuclei familiari richiedenti contro 14 alloggi disponibili nell'area ex Bimac.. Canoni mensili tra 500 e 847 euro con risparmio del 30% sul mercato.. Domande presentate tra il 15 gennaio e il 26 febbraio 2026.. Assegnazione degli appartamenti Itea porterà il totale alloggi moderati sopra 200 unità.. Novantaquattro famiglie in attesa di una risposta abitativa a Rovereto hanno approvate le graduatorie per i quattordici alloggi situati nell’area ex Bimac, in vicolo Tintori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rovereto, ok graduatorie ex Bimac: 94 famiglie per 14 alloggi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ex Bimac, approvate le graduatorie: 95 famiglie in lista per 14 alloggi a canone moderatoLa graduatoria è pronta e racconta, ancora una volta, la crescente emergenza abitativa che attraversa la Vallagarina. Risanamento, consegnate le chiavi di 14 nuovi alloggi: altre famiglie lasciano le baraccopoliPer altre 14 famiglie provenienti dalle baraccopoli di Messina si apre una nuova fase.