Ex Bimac approvate le graduatorie | 95 famiglie in lista per 14 alloggi a canone moderato

Le graduatorie per i 14 alloggi a canone moderato sono state approvate, con 95 famiglie in lista. La lista riflette la richiesta di alloggi nella zona, mentre la situazione abitativa continua a rappresentare una sfida per molte famiglie della Vallagarina. La pubblicazione dei risultati arriva in un momento in cui la domanda di case a prezzi accessibili resta elevata.

La graduatoria è pronta e racconta, ancora una volta, la crescente emergenza abitativa che attraversa la Vallagarina. Sono infatti 95 i nuclei familiari che hanno presentato domanda per ottenere uno dei 14 alloggi a canone moderato realizzati nell’area ex Bimac di Rovereto, in vicolo Tintori, a.🔗 Leggi su Trentotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Case: consegnati alle famiglie cinque alloggi a canone calmieratoDopo anni di attesa hanno ricevuto le chiavi del proprio alloggio: c’è stata questa mattina nella sede dell’Ater di Latina la cerimonia per la...

Risanamento, consegnate le chiavi di 14 nuovi alloggi: altre famiglie lasciano le baraccopoliPer altre 14 famiglie provenienti dalle baraccopoli di Messina si apre una nuova fase.