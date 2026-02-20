La deputata leghista Silvia Sardone denuncia che l’Unione Europea utilizza fondi pubblici per finanziare iniziative poco chiare, come campi di padel e murales. Secondo lei, milioni di euro vengono spesi per progetti di inclusione che sembrano più un modo per riqualificare aree urbane che favorire l’integrazione reale. Tra le spese più evidenti ci sono interventi di street art, tracciamento del cibo e attività sportive, oltre a progetti di “decolonizzazione” del cinema. Sardone chiede maggiore trasparenza su come vengono usati quei soldi.

La leghista Silvia Sardone denuncia: milioni per l’inclusione destinati a progetti opachi. Come street art, tracciamento del cibo, sport e «decolonizzazione» del cinema. L’europarlamentare Silvia Sardone l’ha definito «delirio ideologico a Bruxelles». Nella miriade dei progetti finanziati dall’Unione europea, l’esponente della Lega è andata a cercare i progetti pro immigrazione, individuando almeno 10 milioni di sovvenzioni all’insegna dell’inclusione. «I fondi europei seguono sempre più spesso logiche ideologiche che generano enormi sprechi», protesta l’eurodeputata. «Iniziative discutibili e dagli obiettivi poco chiari».🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’Ue butta i nostri quattrini per integrare gli immigrati con campi di padel e murales

Leggi anche: Cento nuovi appartamenti con piscina e campi da padel. Il progetto che fa infuriare l'oasi di Roma nord

Leggi anche: Campi da beach volley e padel, ok al progetto

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.