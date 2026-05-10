Rossini Corre foto e classifica della gara di Pappiana

A Pappiana, frazione del Comune di San Giuliano Terme, si è svolta la sesta tappa del Criterium Podistico Toscano. La gara, patrocinata dall’amministrazione locale, ha visto la partecipazione di numerosi atleti e spettatori. L’evento si è svolto con la presenza di pubblico e ha attirato l’attenzione degli appassionati di corsa podistica della zona. Sono stati raccolti dati e pubblicate foto e classifiche ufficiali della competizione.

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San Giuliano Terme (Pisa), 10 maggio 2026 – A Pappiana, nel Comune di San Giuliano Terme, si è svolta la sesta tappa del Criterium Podistico Toscano, manifestazione patrocinata dal Comune e capace ancora una volta di richiamare un buon numero di appassionati. https:www.lanazione.itpisasportrossini-corre-le-foto-della-gara-k685npxt La partenza è avvenuta dal Circolo ARCI 90 per una gara pomeridiana di circa 8 chilometri, sviluppata su un percorso misto particolarmente apprezzato dai partecipanti: lunghi tratti sterrati immersi nel parco fluviale del Serchio alternati a sezioni su asfalto nei dintorni dell’abitato, in un contesto naturale che ha reso la corsa piacevole e panoramica.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rossini Corre, foto e classifica della gara di Pappiana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Rossini Corre 2026, appuntamento a PappianaSan Giuliano Terme (Pisa), 5 maggio 2026 – Sabato 9 maggio appuntamento con Rossini Corre 2026 a Pappiana, frazione del Comune di San Giuliano Terme,... Corri alla Romola, foto e classifica della garaSan Casciano in Val di Pesa, 22 marzo 2026 – Partecipazione ampia e diffusa per la 38ª edizione della “Corri alla Romola”, che ha richiamato sulle... Argomenti più discussi: Rossini Corre 2026, appuntamento a Pappiana; Tutto pronto per la Rossini Corre; Sabato c'è la Rossini Corre; Torna il Trofeo della Questura di Firenze.