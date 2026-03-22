corri alla romola foto e classifica della gara

San Casciano in Val di Pesa, 22 marzo 2026 – Partecipazione ampia e diffusa per la 38ª edizione della “Corri alla Romola”, che ha richiamato sulle strade del Chianti oltre 500 presenze tra competitivi e camminatori, confermando il valore di una gara ormai stabilmente inserita tra le classiche del calendario fiorentino. LA CLASSIFICA Il tratto distintivo resta il percorso, capace di dare identità alla manifestazione. I 14,5 chilometri disegnati dalla Podistica Valdipesa si sviluppano in un ambiente naturale di grande respiro: strade bianche che si insinuano tra i boschi del territorio di San Casciano Val di Pesa, alternando continui saliscendi che non concedono tregua. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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