Sabato 9 maggio si terrà a Pappiana, frazione del Comune di San Giuliano Terme, una tappa del Criterium Podistico Toscano chiamata Rossini Corre 2026. La manifestazione coinvolge atleti e appassionati, inserendosi nel programma di eventi sportivi della regione per l’anno 2026. La gara si svolge nel territorio di Pisa e rappresenta uno degli appuntamenti principali nel calendario locale dedicato alle corse podistiche.

San Giuliano Terme (Pisa), 5 maggio 2026 – Sabato 9 maggio appuntamento con Rossini Corre 2026 a Pappiana, frazione del Comune di San Giuliano Terme, per una delle prove che stanno scandendo con continuità il calendario del Criterium Podistico Toscano. Il ritrovo è fissato in Via Lenin 95, presso il Circolo ARCI 90, da dove alle ore 18.30 verrà data la partenza della gara, organizzata con il patrocinio del Comune di San Giuliano Terme. Un orario pomeridiano che invita a correre nella luce che accompagna il passaggio verso la sera, lungo un tracciato di circa 8 chilometri. Il percorso alterna tratti sterrati all’interno del parco fluviale del Serchio ad asfalto nei dintorni dell’abitato, offrendo una prova varia, dove ritmo e gestione diventano elementi decisivi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rossini Corre 2026, appuntamento a Pappiana

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