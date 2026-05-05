Valditara | Le piazza antifa sono un pericolo La sinistra deve fare i conti con i totalitarismi rossi

In una dichiarazione recente, un rappresentante del governo ha affermato che le piazze violente organizzate in occasione del 25 aprile e del 1 maggio costituiscono un pericolo legato ai gruppi antifascisti. Ha inoltre ricordato la cacciata della Brigata ebraica e ha criticato gli attacchi rivolti contro il governo, sostenendo che tali eventi dimostrano l’esistenza di un pericolo associato a movimenti che definisce come antifa, distinguendoli dall’antifascismo tradizionale e sottolineando la loro influenza sui valori della Costituzione.

Le piazze violente del 25 aprile e del 1 maggio, la cacciata della Brigata ebraica, gli attacchi ad alzo zero contro il governo dimostrano che esiste un pericolo antifa, che è ben diverso dall’antifascismo, che mina i valori portanti della Costituzione. Ne è convinto il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, bersaglio privilegiato di pro Pal e antagonisti. Intervistato da Libero, mette in guardia dalla confusione che regna a sinistra sui valori “che hanno ispirato la nostra Costituzione. E sul perché sia stato giusto combattere il fascismo”. “Sembra che non abbiano ancora fatto i conti con la storia, rimanendo ancorati a riflessioni come quelle sul ‘Fascismo eterno’ di Umberto Eco; parole forzate che andrebbero estese a qualsiasi tipo di regime totalitario, anche di sinistra”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Valditara: “Le piazza antifa sono un pericolo. La sinistra deve fare i conti con i totalitarismi rossi” Notizie correlate L’omicidio di Quentin è il punto di non ritorno: la sinistra deve isolare gli “antifà”La sinistra italiana deve prendere le distanze, una volta per tutte, dal movimento “antifà”. La Timenet deve fare i conti con assenze pesanti. Empoli cade ancoraTIMENET EMPOLI 2 LIBERI E FORTI FIRENZE 3 TIMENET EMPOLI: Giraldi, Buggiani, Benvenuti, Sacchetti, Messina, Lucchesi, Mancuso, Mazzini, Salvestrini,... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Martina Franca, studenti redarguiti per aver promosso a scuola un corteo antifascista per il 25 aprile; 25 aprile, migliaia in piazza a Napoli. Cartonato di Valditara a testa in giu'; 25 aprile sotto attacco. Spari e svastiche, sale la violenza squadrista. Per la corretta gestione dei soldi pubblici è importante che la classe politica, ad iniziare da quelle locale, sia di qualità e attui interventi strutturali virtuosi. A dirlo è stato il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, durante una visita nel Mantovano. - facebook.com facebook MIM: firmato il decreto per le immissioni in ruolo fuori regione. Valditara: "Un altro passo avanti nella lotta contro il precariato e per la continuità didattica". Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato il decreto che, a partire dall’anno sc x.com