Ciao Maschio Rosa Chemical-choc | A Sanremo ho capito di essere malato

Rosa Chemical ha confessato a Ciao Maschio di aver capito di essere malato dopo la sua esperienza a Sanremo. La partecipazione al festival lo ha portato a una crisi depressiva, che lo ha fatto riflettere sulla sua salute mentale. Il cantante ha spiegato che quell’esperienza è stato un punto di svolta, un momento in cui ha capito di aver bisogno di aiuto. La rivelazione arriva in un momento in cui il suo percorso personale e artistico si intrecciano con difficoltà crescenti. La puntata andrà in onda domani, sabato 21 febbraio.

"Sono andato in depressione. Sanremo è stato un grande punto di svolta, perché da lì ho davvero capito di aver bisogno di aiuto, di essere malato": Rosa Chemical lo ha rivelato nello studio di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio, nella puntata che andrà in onda nel pomeriggio di domani, sabato 21 febbraio, su Rai 1. Parlando della sua ultima partecipazione al festival, però, ha sottolineato anche che quel momento ha segnato uno spartiacque nella sua carriera: "Il Festival per me è stata la svolta, il punto più alto della mia carriera. Da artista noto nell'underground sono diventato mainstream. Devo tutto ad Amadeus, al Festival: gli devo molto.