Rosa Chemical a Ciao Maschio | Dopo Sanremo ho capito che ero malato di depressione

Rosa Chemical ha dichiarato che il suo stato di depressione è emerso chiaramente dopo la partecipazione a Sanremo. La causa di questa presa di coscienza è stata l’intensa esposizione mediatica e il successo ottenuto, che lo hanno portato a riflettere sulla propria salute mentale. Durante un'intervista, ha spiegato come la popolarità abbia influenzato il suo equilibrio psicologico. La rivelazione sottolinea l’impatto emotivo del grande palcoscenico sulla sua vita personale.

"È stato il punto più alto della mia carriera, devo tutto ad Amadeus. Ma non ero pronto al caos mediatico del bacio di Fedez", ha detto "Il Festival di Sanremo di per sé è stato la svolta della mia carriera, da artista noto nel mondo underground sono diventato un artista mainstream. Al Festival devo tutto e anche ad Amadeus gli devo molto. Dall'altra parte non ero pronto al caos mediatico che è successo, dopo quello che è successo". Rosa Chemical oggi, sabato 21 febbraio, a Ciao Maschio, il programma di Nunzia De Girolamo, su Raiuno, torna a parlare della sua partecipazione a Sanremo 2023. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Ciao Maschio, Rosa Chemical-choc: "A Sanremo ho capito di essere malato"Rosa Chemical ha confessato a Ciao Maschio di aver capito di essere malato dopo la sua esperienza a Sanremo.

“A Sanremo ho capito di essere malato, ero depresso e non pensavo di aver bisogno di aiuto. Il bacio con Fedez? Era giusto farlo”: Rosa Chemical si raccontaRosa Chemical ha ammesso di aver capito di essere malato durante la sua partecipazione a Sanremo, un evento che ha segnato un momento decisivo per lui.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.