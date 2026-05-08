Jasmine Carrisi sul caso Al Bano-Romina Power | Doveva difendersi era un'accusa velata

Jasmine Carrisi interviene sul caso Al Bano-Romina Power: "Era un'accusa velata, doveva difendersi". E sul futuro in tv svela: "Ballando con le Stelle è il mio sogno".🔗 Leggi su Fanpage.it

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