“Non mi aspettavo una sconfitta così. Ma vedendo Gasparri che faceva sì sì sì veniva voglia di votare no”. Così l’ex compagna di Silvio Berlusconi, Francesca Pascale, che nelle ultime settimane si è spesa per il Sì al referendum sulla giustizia, ha commentato a caldo i risultati e la vittoria del No. “Mi dispiace che Forza Italia non rappresenti più gli elettori di Forza Italia”. Per sempre giovani. Questo No è una vittoria dei ragazzi che vogliono contare Chi vota Sì e chi vota No al referendum? Conterà molto anche l’istinto delle persone Referendum – Il gelo a destra dopo la sconfitta, Meloni: “Rispettiamo gli italiani”. Salvini non commenta Referendum, il boom dell’affluenza: è al 58,9%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Francesca Pascale: “Non mi aspettavo sconfitta così, anche se la campagna elettorale di Gasparri faceva venir voglia di votare No”

Articoli correlati

Francesca Pascale shock su Paola Turci: “Disprezzava Berlusconi, ecco cosa faceva”Francesca Pascale shock su Turci: “Disprezzava Berlusconi, ecco cosa faceva” – Nell’intervista che sta facendo discutere, Francesca Pascale si mette...

Leggi anche: Mara Venier piange per Bonaccorti: “È stato stupido allontanarsi, non mi aspettavo se ne andasse così”

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Francesca Pascale

Temi più discussi: Referendum, Pascale e Miccichè all’Ars: Separare chi accusa da chi giudica è una riforma di civiltà; Referendum, Pascale: Berlusconi vittima di una casta feroce. Se vince il no? Nordio ne prenda atto; Intervista a Francesca Pascale: Voto Sì per liberare la magistratura dal potere delle correnti; Referendum sulla giustizia, Pascale e Miccichè all’Ars: Separare chi accusa da chi giudica è una riforma di civiltà.

Paola Turci furiosa con l’ex Francesca Pascale: l’indiscrezione e cosa è successoPaola Turci sarebbe furiosa dopo le dichiarazioni di Francesca Pascale sulla loro love story, ormai finita. La cantante, secondo alcune indiscrezioni, si sarebbe arrabbiata a causa di alcune frasi ... dilei.it

Forza Italia lancia l'Hub dei diritti, Pascale: Serve un'evoluzione, credo nella famiglia Berlusconila cultura liberale con la nascita dell’Hub Diritti e Libertà, progetto presieduto dal genovese Tommaso Scalzi e presentato oggi a Genova. All’evento ha partecipato anche Francesca Pascale, testimonia ... primocanale.it

I dibattiti: Francesca Pascale ricorda “l’agonia giudiziaria” del Cavaliere, suo ex compagno. Vauchez, docente della Sorbona: “Lo scontro sulla giustizia è figlio di Tangentopoli”. Micciché incassa la visita di Schifani e dà una stoccata a Lagalla assente facebook