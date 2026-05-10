Nel torneo WTA di Roma, il tabellone ha subito un cambio di programma dopo che Kalinskaya ha battuto Bencic, eliminandola dalla competizione. La partita ha visto Kalinskaya recuperare un vantaggio iniziale di Bencic, portando a casa la vittoria. Restano ora incerte le posizioni di chi potrà sostituire Sabalenka e Paolini, che sono state eliminate in precedenza. La prossima fase del torneo si prospetta ancora più incerta e ricca di sorprese.

? Domande chiave Chi riuscirà a sostituire Sabalenka e Paolini nel tabellone?. Come ha fatto Kalinskaya a ribaltare il vantaggio di Bencic?. Perché la giovane Jovic è diventata la minaccia principale di Gauff?. Cosa ha causato il crollo fisico di Andreeva nel secondo set?.? In Breve Iva Jovic batte Taylor Townsend 7-5 6-2 e affronterà Coco Gauff agli ottavi.. Mirra Andreeva supera Viktorija Golubic 6-1 4-6 6-0 dopo un secondo set in difficoltà.. Aryna Sabalenka e la campionessa uscente Jasmine Paolini sono uscite dal tabellone di Roma.. Elise Mertens accederà agli ottavi di finale dopo l'eliminazione di Jasmine Paolini.. A Roma, la gerarchia del tabellone WTA degli Internazionali BNL d’Italia subisce una trasformazione radicale dopo l’uscita di scena della numero 1 del mondo Aryna Sabalenka per mano di Sorana Cirstea.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma WTA, scompiglio nel tabellone: Kalinskaya abbatte Bencic

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