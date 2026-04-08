A Roma, le giocatrici di vertice si preparano per gli Internazionali d’Italia 2026. L’elenco ufficiale delle partecipanti al tabellone singolare femminile include Sabalenka, Swiatek e Paolini, che si affronteranno in un torneo WTA 1000. La competizione si svolgerà nei prossimi giorni, attirando l’attenzione degli appassionati di tennis da tutto il mondo.

Roma accoglie le migliori tenniste del mondo per gli Internazionali d’Italia 2026. L’entry list del singolare femminile è ufficiale e definisce i protagonisti del torneo WTA 1000. Il tabellone principale vede l’ingresso diretto di 75 giocatrici. A loro si sommeranno 8 wild card decise dagli organizzatori, 12 atlete provenienti dalle qualificazioni e un posto riservato a una special exempt. L’Italia punta su due sole rappresentanti ammesse senza passare per i turni preliminari. Jasmine Paolini, che detiene il titolo di campionessa in carica, e Elisabetta Cocciaretto sono le uniche azzurre nel gruppo delle prime 75. La gerarchia del ranking e le favorite al Foro Italico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma 2026: Sabalenka e Swiatek sfidano Paolini nel tabellone WTA

Tabellone WTA Dubai 2026: Jasmine Paolini sul luogo della gioia nel 2024. Zona di quarti con Gauff, assenti Sabalenka e SwiatekSorteggiato il tabellone del secondo WTA 1000 dell’anno, quello di Dubai, torneo che ha molto di iconico e che porta ricordi molto piacevoli a...

Tabellone WTA Doha 2026: Jasmine Paolini nel quarto di Swiatek. C’è Rybakina, torna Qinwen ZhengRivelato il tabellone del WTA 1000 di Doha, il primo della stagione sul circuito femminile.

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