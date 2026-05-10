Roma vince al fotofinish a Parma giallorossi in piena rincorsa Champions

La Roma ha ottenuto una vittoria per 3-2 sul campo del Parma, con il risultato deciso all'ultimo minuto grazie a un rigore assegnato dal VAR e trasformato da un giocatore della squadra ospite. La partita si è conclusa al centesimo minuto, mantenendo viva la possibilità di qualificazione in Champions League per i giallorossi. La squadra ha così consolidato la sua posizione in classifica in una gara intensa e combattuta.

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AGI - La Roma tiene vivo il sogno Champions con una rocambolesca vittoria per 3-2 sul Parma al Tardini, decisa al 100mo minuto dal rigore concesso dal Var e trasformato da Donyell Malen. I giallorossi erano passati avanti al 22mo proprio con Malen ma al 47mo è arrivato il pareggio dei ducali con Gabriel Strefezza. Nel finale succede di tutto. All'87mo il Parma completa la rimonta con Mandela Keita ma al 94mo arriva il pareggio giallorosso con Devyne Rensch. Il rigore decisivo e la rincorsa Champions. Al 98mo il Var richiama Chiffi per una trattenuta di Britschgi su Rensch in area e la trasformazione dell'olandese lancia la Roma nella rincorsa al quarto posto.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Roma vince al fotofinish a Parma, giallorossi in piena rincorsa Champions ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pagelle Roma-Atalanta 1-1, i voti della sfida: frenata nella rincorsa Champions per i giallorossiFinisce 1-1 Roma-Atalanta, un risultato che, di fatto, non fa felice nessuna delle due squadre che rallentano nella rincorsa di un piazzamento in... Parma-Roma: i giallorossi al Tardini per restare in scia Champions, formazioni e orari tvParma 10 maggio 2026 - Solo 270 minuti separano la Serie A dalla sua naturale conclusione e per alcuni questi avranno un peso specifico... Argomenti più discussi: Giro d'Italia 2026, Paul Magnier vince la terza tappa da Plovdiv a Sofia; Sondaggio Tg 3, il voto: sorpasso al fotofinish, chi vince le elezioni oggi; Sarri: Il futuro alla Lazio non dipende da me. Derby alle 12.30? Non assicuro la mia presenza; Sp. Venticano Pietradefusi, rimonta al fotofinish: Bevilacqua condanna il We Benevento United. Il Ds Di Iorio: Gara sofferta, ma salvezza meritata.