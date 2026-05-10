Roma vince al fotofinish a Parma giallorossi in piena rincorsa Champions

Da agi.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma ha ottenuto una vittoria per 3-2 sul campo del Parma, con il risultato deciso all'ultimo minuto grazie a un rigore assegnato dal VAR e trasformato da un giocatore della squadra ospite. La partita si è conclusa al centesimo minuto, mantenendo viva la possibilità di qualificazione in Champions League per i giallorossi. La squadra ha così consolidato la sua posizione in classifica in una gara intensa e combattuta.

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AGI - La  Roma  tiene vivo il  sogno Champions  con una rocambolesca  vittoria per 3-2  sul  Parma  al  Tardini, decisa al  100mo minuto  dal  rigore  concesso dal  Var  e trasformato da  Donyell Malen. I  giallorossi  erano passati avanti al 22mo proprio con Malen ma al 47mo è arrivato il  pareggio dei ducali  con  Gabriel Strefezza. Nel  finale  succede di tutto. All'87mo il  Parma  completa la  rimonta  con  Mandela Keita  ma al 94mo arriva il  pareggio giallorosso  con  Devyne Rensch. Il rigore decisivo e la rincorsa Champions. Al 98mo il  Var  richiama Chiffi per una  trattenuta  di Britschgi su Rensch in area e la trasformazione dell'olandese lancia la  Roma  nella  rincorsa al quarto posto.🔗 Leggi su Agi.it

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