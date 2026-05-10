Il 10 maggio 2026 si gioca Parma-Roma, una sfida valida per la penultima giornata del campionato di Serie A. La partita si terrà al Tardini e sarà trasmessa in diretta televisiva. La Roma, con questa partita, cerca di mantenere il piazzamento utile per la qualificazione alla prossima Champions League, mentre il Parma affronta l’ultimo turno di campionato prima della conclusione della stagione.

Parma 10 maggio 2026 - Solo 270 minuti separano la Serie A dalla sua naturale conclusione e per alcuni questi avranno un peso specifico diametralmente opposto. C'è chi il suo dovere lo ha portato a termine, è riuscito a distinguersi nei bassifondi per evitare brutte sorprese e tracolli, navigando ora in acque placide, con il solo peso di doversi godere il viaggio fino al suo termine. C'è anche però chi corre dietro a un sogno fatto di stelle e campioni, ma dovrà demolire ogni ostacolo sul suo percorso per sperare di poterle raggiungere. Sono le prospettive opposte di Parma e Roma, pronte ad affrontarsi nella giornata di oggi allo stadio Ennio Tardini nella gara valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Parma-Roma: i giallorossi al Tardini per restare in scia Champions, formazioni e orari tv

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