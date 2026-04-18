La partita tra la squadra di casa e quella ospite si è conclusa con un pareggio di 1-1. Entrambe le formazioni ottengono un risultato che non favorisce le loro ambizioni di qualificazione europea, rallentando la loro rincorsa ai posti di rilievo nella classifica del campionato. La sfida si è disputata senza modificare significativamente le posizioni in classifica per entrambe le squadre coinvolte.

Finisce 1-1 Roma-Atalanta, un risultato che, di fatto, non fa felice nessuna delle due squadre che rallentano nella rincorsa di un piazzamento in Europa. Le reti arrivano entrambe nella prima parte di gara con i bergamaschi che passano in vantaggio grazie al gol di Krstovic, ma è Hermoso nel finale della prima frazione a regalare il pari ai padroni di casa. La Roma non riesce ad approfittare del passo falso del Como a Sassuolo raggiungendo solamente i lariani in classifica, mentre l’Atalanta fallisce la possibilità di avvicinarsi ai giallorossi. Una partita fondamentale per la classifica di entrambe le squadre sarà quella tra Juventus e Bologna con i bianconeri che potrebbero fare un passo importante verso la qualificazione alla Champions League, mentre i rossoblu potrebbero accorciare sull’Atalanta.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Pagelle Roma-Atalanta 1-1, i voti della sfida: frenata nella rincorsa Champions per i giallorossi

[ATALANTA - ROMA 1-0] QUESTA SCONFITTA SIGNIFICA UNA COSA BEN PRECISA.

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